РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

Противник на Харківському напрямку прагне відбити нещодавно втрачені позиції.

https://glavred.net/ukraine/rf-nacelilas-na-klyuchevoy-naselennyy-punkt-pered-vsu-stoit-vazhnaya-zadacha-10618406.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Основне:

РФ намагається зайняти важливий населений пункт на Харківщині

Окупанти обстрілюють українські позиції артилерією та скидають КАБи

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, тому намагається наступати по всій лінії фронту. Наразі на Харківському напрямку першочергова задача — утримати населений пункт Липці. Про це розповів начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Антон Баєв в етері "Громадського радіо".

За його словами, Липці мають панівну висоту, з якої можна контролювати як і Харків, так і логістичні шляхи.

відео дня

"Вторгнення противника було з метою зайняти саме цей населений пункт, тому що це панівна висота і з неї можна контролювати як саме місто Харків, так і логістичні шляхи, які йдуть до Харкова і з Харкова у сторону Луганська. Тому задача номер 1 — утримати цю висоту і не дати противнику змоги до неї прорватися", - повідомив він.

Як відомо, населений пункт Липці знаходиться між Глибоким і Лук’янцями та знаходиться під контролем Сил оборони України.

Антон Баєв також зазначив, що противник прагне відбити нещодавно втрачені позиції. Для цього російські війська постійно зосереджують свої сили та підтягують резерви. Бої точаться цілодобово. Не вщухають і артилерійські обстріли, і мінометні обстріли.

"КАБи почали прилітати в тилові райони нашої бригади для унеможливлення підтягування наших резервів", — поділився Антон Баєв.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов розповідав, що у Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює.

Нещодавно аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України вибили ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Крім того, аналітики заявили про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.

Читайте також:

Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред