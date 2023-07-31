УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

Юлія Куришко
31 липня 2023, 15:44 оновлено 31 липня, 16:36
231
На атаку по багатоповерхівці у Кривому Розі відреагували речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та представник ГУР.
'Долітає за лічені хвилини': окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі
Росія могла вдарити по Кривому Розі "Іскандером" / колаж: Главред, фото: ДСНС, armyinform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар у Кривому Розі та допустив, що російські війська могли застосувати для удару балістичні ракети.

Як зазначив Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", що балістика небезпечна тим, що пуск здійснюється з наземної установки, яка заздалегідь підготовлена ворогом. Після пуску ракета буквально за лічені хвилини досягає цілі.

"Поки що можна говорити попередньо, тому що тип ракет, якими взагалі завдаються удари окупантами по прифронтових районах і всередині регіонів, можна визначити остаточно, коли є уламки, і наші спеціалісти, які займаються, можуть це зробити, знайшовши рештки ракет. Там по двигунах робиться висновок. Скоріш за все, це була балістика, за попередніми даними, тому що балістичне озброєння, ви знаєте, наскільки воно небезпечне, наскільки швидко воно може прилітати і наскільки воно є руйнівним. Треба дочекатись все ж таки, коли люди на місці знайдуть уламки і рештки цих ракет, тоді можна буде остаточно сказати, що це було", - наголосив Ігнат.

відео дня

У ГУР відреагували на обстріл Кривого Рогу

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що за попередніми даними, ворог вдарив по місту в Дніпропетровській області балістичними ракетами. Кремль намагається збільшити обсяги виробництва ракет та іншої зброї.

"Окрім залишків ракет, налагоджено виробництво і росіяни працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Але, якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, ніж, наприклад, тих самих "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по України", - заявив Андрій Юсов.

Юсова також повідомив, що за місяць країна-агресорка Росія поповнює запаси десятків "Калібрів", іншого озброєння, наприклад, "Кинджалів" чи "Іскандерів".

Ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

Нагадаємо, що 31 липня росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. "Прилетіло" по дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу. Відомо, що 4 людини загинули, понад 40 - постраждали. Серед жертв російської ракетної атаки - 10-річна дитина

Мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФ. Людмила Коваль була на кухні та намагалася записати показання газового лічильника, коли її вибуховою хвилею викинуло в коридор.

Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу. Він наголосив, що рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці ракетного удару, щоб врятувати якомога більше людей.

Більше важливих новин:

війна в Україні обстріли Кривий Ріг
Реклама

Головне за день

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

15:44 Україна
РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

15:11 Україна
Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

14:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:45

Джастін Бібер та Хейлі Болдуін чекають на первістка - ЗМІ

17:19

Експерт пояснив, чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію та які є загрозиВідео

17:14

Супермісяць 1 серпня: три знаки зодіаку відчують надзвичайне везіння в цей день

17:00

Лайнер з пропагандистами РФ: в Грузії вибухнули протести, була затримана українкаВідео

16:59

Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшиласьФото

Кремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – КривенкоКремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – Кривенко
16:57

Наймодніший манікюр на серпень 2023 року: 5 трендових дизайнів для нігтів

16:27

Раша, гудбай: Вєрка Сердючка виконала свою фірмову пісню для Лайми ВайкулеВідео

16:23

"Висока відзнака": Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного

16:22

ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані - експертВідео

Реклама
16:20

Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря

16:00

Захищав країну заради маленького сина: під Бахмутом трагічно загинув 28-річний воїн

15:45

"Стіни завалило, мене врятувала ванна": жителька Кривого Рогу розповіла про атаку РФФото

15:44

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

15:39

Що не можна ставити поруч з холодильником і чому його потрібно відсунути від стіни

15:11

РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

15:00

Тепер вдома: Тимур та Інна Мірошниченко показали прийомного сина на ніжному фото

14:57

Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

14:48

У Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка: з'явилися кадриФотоВідео

14:07

Повстання Росгвардії і розкол еліт: правозахисник назвав найбільші страхи КремляВідео

14:05

Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

Реклама
13:58

ГУР - про удари БПЛА по Москві: в глухий кут йде режим Путіна і вся Росія

13:57

Як врятувати урожай: чому гниють помідори і як цьому запобігти

13:11

Досвідчені водії так роблять завжди: навіщо натирати лобове скло картоплею

13:10

Запах багатства і успіху: як залучити фінансову удачу за допомогою аромату

12:57

Загадка, від якої очі розбігатимуться: потрібно знайти королеву серед зграї собак

12:42

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 4 людини загинули, понад 40 - постраждалиФото

12:39

Велика війна Росії проти НАТО: експерт пояснив для чого Кремль накопичує військаВідео

12:30

Звільнені захисники Маріуполя повернуться на поле бою - командувач Нацгвардії

12:18

Сторона Жеваго може впливати на автоматичний розподіл справ з метою підбору потрібного судді - ЗМІ

12:07

Американська співачка жбурнула у фанатку мікрофон під час концертуВідео

12:01

"Стояла на кухні й раптом опинилася в коридорі": мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФФотоВідео

11:47

Відпочинок піде нанівець: у чому не можна маринувати шашлик

11:33

"Любов до батьківщини": зрадниця Анна Асті зібралася співати українською

11:02

Як прибрати затхлий запах з одягу, шафи і квартири: безпрограшні засоби

10:57

"Під завалами люди": Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу

10:55

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, є успіх на 2 напрямках - Міноборони

10:15

ПВК Вагнер припинила вербування найманців: Пригожин розповів про плани

10:13

У центрі окупованого Донецька - "приліт": горять автомобілі, над містом - дим

10:10

Україну накриють грози та сильні вітри: якою буде погода на початку серпня

09:33

Росія підтягує авіацію і може готуватися до нових атак на Україну - ЗСУ

Реклама
09:26

Ретроградний Меркурій у серпні 2023: нелегко буде 4 знакам зодіаку

09:20

РФ вдарила ракетами по житловому будинку та університету в Кривому Розі: під завалами людиФотоВідео

09:07

В Італії заявили про "політичне рішення" війни в Україні: у Зеленського відповіли

08:48

Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ: в ISW розкрили маніпуляції

08:45

Гороскоп на завтра 1 серпня 2023: Левам - гроші, Козерогам доведеться попітніти

08:11

У РФ мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту: в ISW назвали причину

07:01

У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

06:28

РФ вдарила ракетами по Харкову: спалахнула потужна пожежа, є потерпілий

06:09

Путін страждає від психічного розладуПогляд

05:31

Гороскоп на серпень 2023 для Тельців: що можна і не варто робити в останній місяць літаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти