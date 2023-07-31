'Долітає за лічені хвилини': окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

На атаку по багатоповерхівці у Кривому Розі відреагували речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та представник ГУР.

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Росія могла вдарити по Кривому Розі "Іскандером" / колаж: Главред, фото: ДСНС, armyinform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар у Кривому Розі та допустив, що російські війська могли застосувати для удару балістичні ракети.

Як зазначив Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", що балістика небезпечна тим, що пуск здійснюється з наземної установки, яка заздалегідь підготовлена ворогом. Після пуску ракета буквально за лічені хвилини досягає цілі.

"Поки що можна говорити попередньо, тому що тип ракет, якими взагалі завдаються удари окупантами по прифронтових районах і всередині регіонів, можна визначити остаточно, коли є уламки, і наші спеціалісти, які займаються, можуть це зробити, знайшовши рештки ракет. Там по двигунах робиться висновок. Скоріш за все, це була балістика, за попередніми даними, тому що балістичне озброєння, ви знаєте, наскільки воно небезпечне, наскільки швидко воно може прилітати і наскільки воно є руйнівним. Треба дочекатись все ж таки, коли люди на місці знайдуть уламки і рештки цих ракет, тоді можна буде остаточно сказати, що це було", - наголосив Ігнат.

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У ГУР відреагували на обстріл Кривого Рогу

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що за попередніми даними, ворог вдарив по місту в Дніпропетровській області балістичними ракетами. Кремль намагається збільшити обсяги виробництва ракет та іншої зброї.

"Окрім залишків ракет, налагоджено виробництво і росіяни працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Але, якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, ніж, наприклад, тих самих "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по України", - заявив Андрій Юсов.

Юсова також повідомив, що за місяць країна-агресорка Росія поповнює запаси десятків "Калібрів", іншого озброєння, наприклад, "Кинджалів" чи "Іскандерів".

Ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

Нагадаємо, що 31 липня росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. "Прилетіло" по дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу. Відомо, що 4 людини загинули, понад 40 - постраждали. Серед жертв російської ракетної атаки - 10-річна дитина

Мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФ. Людмила Коваль була на кухні та намагалася записати показання газового лічильника, коли її вибуховою хвилею викинуло в коридор.

Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу. Він наголосив, що рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці ракетного удару, щоб врятувати якомога більше людей.

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