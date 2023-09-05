РФ може припинити бойові дії: генерал назвав одну умову

Після цього не зупиниться війна, а саме припиняться бойові дії, каже генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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РФ може припинити бойові дії за однієї умови, зазначив Романенко/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Коли Україна зможе звільнити від російських загарбників окупований Крим, це стане серйозним ударом по всій системі організації війни країни-агресорки Росії. Після цього агресор може припинити вести бойові дії в Україні.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє "Обозреватель". У той же час Романенко наголосив, що він розрізняє поняття припинення ведення бойових дій і припинення війни.

Романенко погодився з висновками екскомандувача армією США в Європі Бена Ходжеса, який раніше говорив, що Крим буде вирішальною територією у цій війні.

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"Я погоджуся з Ходжесом. Він говорить про те, що тут не тільки військове підґрунтя, а й військово-політичне стратегічне. Якщо найближчим часом вдасться звільнити Крим, то це буде істотним ударом по всій системі організації війни з боку РФ, і це може бути однією з умов припинення ведення бойових дій", – зазначив Романенко.

Також він не виключає можливості виникнення такої ситуації, коли Україна і країна-агресорка Росія після завершення війни не підпишуть мирного договору, як це було з Японією, яка досі за підсумками Другої світової війни не підписала такого договору з Росією. За словами Романенка, така ситуація може виникнути у тому разі, якщо в РФ буде "реакційний режим, який поводитиметься відповідним чином і з яким не вдасться укласти будь-який договір щодо війни".

Крім цього, генерал-лейтенант наголосив, що для України мир буде лише тоді, коли будуть враховані її інтереси, а на інший договір наша держава не погодиться.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ повідомили, що росіяни можуть мати в Україні розгалужену мережу підземних тунелів. Російські окупаційні війська мали більш ніж рік, аби окопатися, підкреслив полковник ЗСУ.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що армія РФ здійснила парад помилок, до кінця вересня ми можемо звільнити Токмак. З боку окупантів може відбутися хвиля "жестів доброї волі", адже третя лінія оборони загарбників – тилова, і вона не має особливого захисту, сказав експерт.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ домоглися тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона". Українські сили просунулися до позицій, які знаходяться на схід від протитанкових ровів РФ, що є частиною тришарової оборони на захід від Вербового.

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