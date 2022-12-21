РФ може піти в масований наступ з кінця січня: генерал пояснив, як Україна повинна підготуватися

Розвиток подій у війні залежатиме від того, як добре зможе підготуватися до наступу ворога українська сторона.

РФ може піти в масований наступ з кінця січня, каже генерал Романенко/ Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія може піти у масований наступ в Україні з кінця січня 2023 року і пізніше. До того часу головним завданням Збройних сил України є підготовка до таких дій ворога.

Українські військові повинні встигнути зробити якнайбільше на південному та східному напрямках фронту. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю "Обозревателю".

"За цей час необхідно шляхом рішучих дій на фронті – на південному та східному – встигнути зробити якнайбільше. Необхідно завести на ці напрямки свої резерви задля досягнення успіхів", – зазначає він.

Від цієї підготовки значною мірою залежить, наскільки ефективно Україна буде здатна завдавати ударів по ворогу, щоб нівелювати підтягування нових військ з території РФ.

"Це дуже важливо, тому що, звісно, з надходженням великої кількості військ противника виникатимуть відповідні проблеми. Тому дуже важливо запобігати діям противника", – наголосив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) – український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він наголосив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж зазначає, що російські загарбники уже не мають шансів покращити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

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