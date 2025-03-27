РФ морем перевозить зброю через Босфор: експерт розкрив подробиці

Переговори про мир повинні йти на паритетній основі зі справедливим підходом.

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Експерт оцінив імовірність морського перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України

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Переговори про мир повинні йти на паритетній основі

РФ за допомогою суден перевозить зброю через Босфор

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук прокоментував перспективи угоди про перемир'я на морі.

В інтерв'ю Главреду він назвав брехнею твердження росіян про те, що в Україну морським шляхом нібито може потрапляти зброя.

"Фактично росіяни скористалися не тільки самою брехнею, а й тим, що цю брехню, незважаючи на її очевидну неправдивість, європейці, і насамперед турки, змушені були проковтнути. Вони повелися на цю схему, що дозволило росіянам запровадити дискримінаційні заходи", - зазначив експерт.

Він вважає, що переговори про мир мають іти на паритетній основі зі справедливим підходом: нафтовий коридор для Росії і зерновий коридор для України.

"Перевіряємо всі судна. Адже всім відомо, які судна перевозять зброю в Росію через Босфор. Вони йдуть під цивільними прапорами, але у світі знають про всі ці "Спартахи" і "Воєнекспорт". І нічого зробити з цим не можуть. Жодного доведеного факту перевезення зброї морським шляхом в Україну. Ба більше, навіть жодного випадку виявлення такої зброї не було виявлено. Але саме українців намагаються виставити злочинцями. При цьому Росія - агресор, нападник, і з нею все "нормально", - додав Лакійчук.

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Лакійчука:

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Нагадаємо, раніше Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню". Військове відомство РФ поширює неправдиві і безпідставні звинувачення, підкреслили в Генштабі.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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