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РФ змінила тактику обстрілів Харківщини, можлива примусова евакуація населення – голова ОВА

Альона Вороніна
7 квітня 2024, 20:07
Окупанти системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одних і тих самих локаціях.
Удары РФ по Харьковской области, Олег Синегубов
РФ змінила тактику обстрілів Харківщини, можлива примусова евакуація населення/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Харківській області, Telegram Олег Синегубов

Російська окупаційна армія продовжує масовано обстрілювати міста і села у Харківській області. Але окупанти змінили свою тактику обстрілів.

Загарбники останнім часом системно завдають повторних ударів по одній і тій самій локації. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", – зазначив Синєгубов.

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Він розповів, що найсильніших обстрілів зазнали населені пункти на Куп’янському напрямку — Вовчанськ, Борова.

Синєгубов додав, що розглядається можливість проведення примусової евакуації з північної частини Харківської області – йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під обстрілами з боку російських окупантів.

"Опівдні росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих", – зазначив голова ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Стали відомі деталі удару ГУР по аеродрому в Єйську. Безпілотники Головного управління розвідки пошкодили сім літаків на аеродромі в Єйську.

Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, які кроки наблизять нас до перемоги. Якщо українці будуть вести симетричну війну проти Росії, то можуть програти. Тому наша держава повинна вести асиметричну війну.

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії Олег Синегубов
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