РФ хоче провести нові "референдуми" на Донбасі в найближчі місяці: що вони задумали

РФ хоче провести нові "референдуми" на Донбасі в найближчі місяці/ Reuters

В країні-агресорці Росії заговорили про проведення нових "референдумів" в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це сказав керівник фракції ЛДПР у Держдумі РФ, один із учасників переговорів з Україною Леонід Слуцький, коли проводив зустріч з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним. За словами Слуцького, такі "знакові події" відбудуться уже в найближчі місяці.

Він сказав, що населення так званих "Л/ДНР" на цих "референдумах" нібито самостійно визначатиме статуси своїх "держав" шляхом "волевиявлення".

"Населення "ДНР" і "ЛНР" висловить свою позицію, як раніше у Криму та Севастополі, як вони самі вважають: як жити далі. Це позиція їхня власна, а не Києва", – сказав керівник фракції ЛДПР у Держдумі.

На Донбасі змінилися настрої після поразок РФ

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що населення Донбасу намагається саботувати вказівки окупантів й уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади. Зазначається, що така зміна настроїв відбулася на фоні військових поразок окупаційних військ у війні проти України та величезних втрат у живій силі.

"Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах рф", – зазначили в українській розвідці.

Дивіться онлайн новини Донбасу: Раніше в МВС спрогнозували терміни, коли Україна може відвоювати Донецьк і Луганськ. На думку радника очільника МВС Ростислава Смірнова, до кінця літа українським військовим може вдатися відвоювати усі тимчасово окуповані території, включно з Донецьком і Луганськом.

Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав: коли в Росії почнуться серйозні внутрішні проблеми через поразки в Україні, інші держави можуть допомогти країні-агресорці розпастися.

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