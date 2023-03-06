'РФ хоче дискредитувати Україну та зірвати мобілізацію': Маляр розповіла про підлий план окупантів

Росія намагається дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати мобілізацію українців за допомогою інформатак.

РФ хоче дискредитувати Україну та зірвати мобілізацію / Фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Країна-агресорка Росія прагне дискредитувати Україну як отримувача зброї перед партнерами-союзниками та зірвати мобілізацію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї, а також зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу", - написала вона у Telegram.

За її словами, напрямки інформаційних атак зумовлені тим, що "зброя і люди, які її застосовують, – це те, чого ворог найбільше боїться".

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Як зазначила Маляр, дискредитація України як отримувача зброї орієнтована на західного споживача інформації, а укладення контрактів на службу – на українського.

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та запитувати себе: "яка мета поширення такої інформації", - підкреслила вона.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових", - заявила Маляр.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, російські загарбники, які не здатні фізично захопити місто Бахмут на Донеччині, застосовують інформаційні операції з метою дискредитації Збройних сил України. Він підкреслив, що окупанти хочуть спровокувати панічні настрої серед українців та нашої армії.

"Вони взагалі хочуть іти за наступним тактичним планом: знизити інтенсивність вогню, трохи просунутися вперед, отримати певну перемогу, забрати якийсь знищений населений пункт, а потім знизити інтенсивність вогню, провести багато інформаційних дискредитаційних програм не тільки в Україні, але й на Заході, а потім пересісти в затяжний переговорний процес. Це достатньо зрозуміла тактика", - розповів Подоляк.

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