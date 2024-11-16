'РФ готується до звільнення Криму': у ЗСУ розкрили підготовку окупантів до оборони

Окупанти дуже серйозно ставляться до ймовірності проведення ЗСУ десантної операції зі звільнення Криму.

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Росіяни готуються до оборони Криму / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

Головне із інтерв'ю Плетенчука:

У Росії бояться проведення операції ЗСУ із звільнення Криму

Окупанти будують лінії оборони в Криму

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що приготування росіян в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує серйозне ставлення Росії до військового звільнення півострова.

"Зараз є інформація про те, що росіяни активно окопуються і готують лінії фортифікацій. Тут слід зазначити, що такі дії також повʼязані з закінченням фінансового року і їм якомога швидше потрібно "освоїти" кошти. Тому зараз вони на швидку руку намагаються виконувати інженерні роботи саме в тимчасово окупованому Криму. Всі ми розуміємо, що таким чином дехто собі заробить черговий хороший капітал", - пояснив Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Речник ВМС ЗСУ наголосив, що в Росії дуже серйозно ставляться до ймовірності проведення Україною десантної операції зі звільнення Криму.

"Росія готується до різноманітних сценаріїв розвитку подій в Криму. Ймовірно, вони серйозно розглядають варіант того, що Україна буде звільняти тимчасово окупований Крим. Тому й намагаються зараз підготуватись. Зокрема, риють окопи, будують фортифікаційні споруди та лінії оборони в Криму. Пояснити їхні приготування якось інакше не можна. До того ж окопуються росіяни на десантно небезпечних ділянках. Тобто, вони своїми діями серйозно сприймають можливість спроб з боку України звільнити Крим військовим шляхом", - додав він.

Що відомо про важливі об'єкти РФ у Криму / Инфографика: Главред

Вибухи у Криму - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україна готує "вибухову операцію" в Криму. Росія регулярно завдає ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, у відповідь Україна готує знищення військових цілей в тимчасово окупованому Криму. Для початку будуть уражати російські ППО.

Дрони атакували НПЗ в Росії і "перевірили" ППО Криму. Уночі був атакований Новошахтинський НПЗ щонайменше 4-ма БПЛА. Безпілотними катерами та БПЛА було "прощупано" оборону Криму. Росіяни стверджують про збиття 10 дронів та знешкодження 4 БЕК в акваторії Чорного моря.

Партизани завдали серйозний удар по логістиці ворога біля Криму. Біля тимчасово окупованої Новоолексіївки, що поруч з адміністративним кордоном Криму, українські партизани провели успішну диверсію. Ускладнення логістики для противника буде відчутно на півдні України.

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