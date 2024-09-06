РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов

Російські окупанти максимально накопичують резерви та бронетехніку для початку другого етапу наступу восени, зазначає військовий експерт Михайло Жирохов.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-vtoroy-etap-nastupleniya-na-ukrainu-na-kakuyu-oblast-nacelilas-rossiya-zhirohov-10594496.html Посилання скопійоване

Війна в Україні - РФ готує другий етап наступу на Україну / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Восени російські окупанти можуть почати другий етап свого наступу на території України та вже підтягують резерви та бойову техніку для подальшого просування. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

"Тут як у плановій економіці - все орієнтоване на півріччя. Зараз заводи вже здають планові партії техніки, які раніше були профінансовані", - зазначив він.

Експерт зазначає, що з російських джерел стає відомо, що армія вже отримала бойові машини піхоти БМП-3, іншу бронетехніку та партію бойових літаків Су-34.

відео дня

"Наразі їхня мета - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вочевидь росіяни мають й інші плани, але про це не говорять", - резюмував він.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що Сили оборони України здатні зупинити швидке просування російської армії на Покровському напрямку, але це залежить від планів Генштабу щодо можливого контрнаступу.

Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на звіт розвідки, повідомляє, що російські окупанти щодня втрачають понад тисячу військових через наступ українських військ у Курській області та бої на Покровському напрямку.

Останніми тижнями російські окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Хоча їхні джерела припускають, що у ЗСУ є свій план, українські військові повідомляють, що зосереджені на стримуванні противника всіма можливими засобами. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що поки важко передбачити, як довго місто зможе триматися, але бої за Покровськ можуть розпочатися вже найближчим часом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред