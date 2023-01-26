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"Путін готовий йти до кінця в Україні": диктатор відмовився від мирного плану посередників

26 січня 2023, 13:34
Масований ракетний удар по Україні 26 січня - підтвердження рішенню російського диктатора не погоджуватися на завершення війни.
Путина
Путін зібрався піти до кінця в Україні / Фото kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від пропозицій щодо завершення війни в Україні, озвучених країною-посередником. І масований ракетний удар по Україні 26 січня - підтвердження такому рішенню. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов ще кілька днів тому звернувся до Путіна з пропозицією "на час" утриматися від масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

"Президент обіцяв подумати. Сьогоднішній ракетний удар по Україні - це відповідь не лише Герасимову, а й символічна відмова на "мирні ініціативи", передані Путіну через посередників кілька днів тому. Путін показує, що готовий йти до кінця", - пише генерал СЗР.

За даними цього ж телеграм-каналу, раніше Путіну передали через неформальні канали від керівництва впливової країни-посередника "мирні пропозиції" щодо війни в Україні. Суть пропозицій зводиться до того, що Путіну пропонують вивести війська на кордони 23 лютого 2022 року. При цьому дадуть можливість "зберегти обличчя".

Також повідомлялося, що президент Росії не збирається відмовляється від нового наступу в Україні попри те, що йому радять сконцентруватися на обороні захоплених територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму. Путін наказав готувати наступ в Україні за кількома напрямками.

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