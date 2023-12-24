РФ готує потужні удари: у Силах оборони назвали ймовірні цілі та терміни атак

Не виключено посилення обстрілів РФ на Різдво, підкреслила Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк попередила про загрозу нових ударів / Колаж: Главред, Фото: Скрииншот

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірність посилення обстрілів з боку окупаційних військ РФ на Різдво.

Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, не слід прив'язуватися до конкретних дат, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати календаря.

Представник Сил оборони півдня нагадала, що раніше РФ завдавала потужних ударів по Україні, при цьому була зафіксована активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

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"Це означає, що ворог намагається розосереджувати і наші зусилля. Отже, не виключені і подібні провокації щодо посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше в ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

Стало відомо, який об'єкт намагалася уразити РФ. Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

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