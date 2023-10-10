РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ – Рустамзаде

Якщо Україна не здійснить потрібні кроки для свого зміцнення, то може опинитися у набагато гіршій ситуації. Є лише один спосіб цього уникнути.

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РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ/ скрін, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Країна-агресорка Росія частково переходить на військові рейки і збільшила свої витрати на оборону. Якщо Україна не виконає певні кроки для свого зміцнення, то до весни наступного року РФ може стати сильнішою і піти у новий сильний наступ.

Щоб уникнути цього, Україна повинна піти шляхом Ізраїлю. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду.

"Війна – процес, у якого є своя динаміка і тенденції. Росія збільшила оборонні витрати і частково переходить на військові рейки. І якщо Україна не піде на потрібні кроки, до весни Російська Федерація буде сильнішою за Україну", – зазначив Рустамзаде.

За словами аналітика, росіяни можуть утриматися від спокуси перейти до такого наступу, якщо Україна піде шляхом Ізраїлю й також отримає допомогу від США для нарощення своїх можливостей.

"Важливим маркером є ставлення до ситуації з боку США. Тільки ця країна здатна реально наростити військові можливості України. Якщо дивитися на ставлення Штатів, я бачу, що якщо Україна не піде шляхом Ізраїлю, то зіткнеться з колосальними ризиками, оскільки Росія стрімко переходить на військові рейки", – сказав Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

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Азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде назвав єдиний сценарій перемоги України у війні. За його словами, найефективніший спосіб збільшити бойові можливості України – переведення усього на військові рейки. Україна повинна сама створювати більше ракет, дронів тощо.

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