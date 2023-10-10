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РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ – Рустамзаде

Альона Вороніна
10 жовтня 2023, 15:20
Якщо Україна не здійснить потрібні кроки для свого зміцнення, то може опинитися у набагато гіршій ситуації. Є лише один спосіб цього уникнути.
Украинские военные, Агиль Рустамзаде
РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ/ скрін, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Країна-агресорка Росія частково переходить на військові рейки і збільшила свої витрати на оборону. Якщо Україна не виконає певні кроки для свого зміцнення, то до весни наступного року РФ може стати сильнішою і піти у новий сильний наступ.

Щоб уникнути цього, Україна повинна піти шляхом Ізраїлю. Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду.

"Війна – процес, у якого є своя динаміка і тенденції. Росія збільшила оборонні витрати і частково переходить на військові рейки. І якщо Україна не піде на потрібні кроки, до весни Російська Федерація буде сильнішою за Україну", – зазначив Рустамзаде.

За словами аналітика, росіяни можуть утриматися від спокуси перейти до такого наступу, якщо Україна піде шляхом Ізраїлю й також отримає допомогу від США для нарощення своїх можливостей.

"Важливим маркером є ставлення до ситуації з боку США. Тільки ця країна здатна реально наростити військові можливості України. Якщо дивитися на ставлення Штатів, я бачу, що якщо Україна не піде шляхом Ізраїлю, то зіткнеться з колосальними ризиками, оскільки Росія стрімко переходить на військові рейки", – сказав Рустамзаде.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупантів оточують під Бахмутом. Для того, щоб досягти напівоточення окупованого Бахмута Донецької області, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами, розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Сили оборони відбили наступ на північ від Новопрокопівки.

Азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде назвав єдиний сценарій перемоги України у війні. За його словами, найефективніший спосіб збільшити бойові можливості України – переведення усього на військові рейки. Україна повинна сама створювати більше ракет, дронів тощо.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Агіль Рустамзаде
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