РФ б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ попередили, коли чекати на удари

Росіяни постійно змінюють тактику, намагаючись знайти слабкі щілини в нашій системі ППО.

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У ЗС розповіли про протидію ударам РФ / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Picryl

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про нову тактику ударів окупантів РФ по Україні.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами", - заявив він в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику, намагаючись знайти слабкі щілини в нашій системі ППО.

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"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневого ураження", - заявив Євлаш.

Речник ПС додав, що російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, після нічної атаки Одеса залишилася без електроенергії. Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Раніше Росія здійснила атаки ракетами і дронами по Україні в ніч на 21 і 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.

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