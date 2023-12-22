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РФ атакувала дронами Миколаївщину та Одещину: що відомо про наслідки

Анна Ярославська
22 грудня 2023, 10:36
У Миколаївській області безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, в Одеській області уламки дрона впали на зерносховище.
Атака дронів
Вночі РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Україну дронами. У Миколаївській області безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, в Одеській області уламки дрона впали на зерносховище. Спалахнули пожежі. Постраждалих немає.

Як повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової держадміністрації Віталій Кім, минулої ночі в Миколаївській області сили ППО знищили 10 ворожих БПЛА Shahed-131/136.

У Миколаївському районі о 20:30 21 грудня та вночі 22 грудня ворог обстрілював артилерією села Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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Також 21 грудня орієнтовно о 13:51 внаслідок падіння ворожого БПЛА невстановленого типу пошкоджено господарське приміщення в с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Вознесенському районі вночі 22 грудня в результаті влучання ворожого БПЛА типу Shahed 136/131 сталося загоряння на інфраструктурному об'єкті. Вогонь ліквідовано.

Сили оборони півдня України повідомили, що в південних регіонах знищено 17 БпЛА типу Shahed-131/136, випущених з окупованого Криму: 10 дронів – у Миколаївській області, 4 – у Херсонській, 3 – в Одеській області.

В Одеській області ворог намагався влучити в припортову інфраструктуру, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Однак уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище, сталося загоряння, яке швидко загасили співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28 ударними безпілотниками типу "Shahed" з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

знищено 24 ударних дрона
Знищено 24 ударних дрони / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали дві людини, одна людина — госпіталізована.

У ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрони з 35, запущених росіянами.

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