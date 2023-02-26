'Залужний доповів про тактичне оточення': в РФ розганяють фейк про захоплення Бахмута

Інформація про буцімто оточення міста-фортеці Бахмута є черговим маренням російських пропагандистів.

В РФ розганяють фейк про захоплення Бахмута / 14 ОМБр Романа Великого

Пропагандисти країни-агресорки Росії почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Як зазначається, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

"Центр стратегічних комунікацій попереджає, що це черговий фейк окупантів. Українські захисники продовжують утримувати місто та з успіхом нищать окупантів", - йдеться в повідомленні.

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У Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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