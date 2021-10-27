Резонансна ДТП у Харкові: донька загиблого записала емоційне звернення

Дочка загиблого в ДТП у Харкові 58-річного чоловіка Анастасія записала відеозвернення під моргом, в якому заявила, що її сім'я шукає хорошого адвоката.

Дочка загиблого чоловіка заявила, що винуватець події може залишитися безкарним.

"Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Замість цього в нашій родині сьогодні планувалася дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата в першу чергу, як для батька його дітей. Але, на жаль, склалося як склалося. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив прокатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність", - заявила Анастасія в Instagram.

Жінка підкреслила, що вона і її близькі шукають хорошого адвоката, який буде на боці її сім'ї і загиблого батька. Також вона звернулася до тих, хто допоміг затримати 16-річного хлопця на Infiniti.

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"Ми в пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації і з людьми, які вчора наздоганяли винуватця ДТП і затримували його. Я прошу вас, не треба боятися, страшно не це, страшно жити потім з тим, чого ви не зробите зараз", - повідомила дочка загиблого.

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Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором". З ним в салоні перебували ще троє молодих людей - 16-річна дівчина і два хлопця по 19 років. Ознак алкогольного сп'яніння у винуватця ДТП не виявили.

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.