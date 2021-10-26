Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія

Аварія в Харкові / соцмережі

У Харкові ввечері 26 жовтня сталося серйозне ДТП на перехресті вулиці Одеської та проспекту Героїв Сталінграда.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, за попередньою інформацією, водій Infiniti мчав з шаленою швидкістю по вулиці Гагаріна на червоне світло. На перехресті йому не поступився дорогою Chevrolet Aveo.

Встановлені поблизу камери спостереження зафіксували момент зіткнення.

На кадрах, які опублікували в мережі, видно, як Infiniti врізається в Шевроле.

Після удару автомобілі ще пролетіли десяток метрів, збивши на своєму шляху дорожні та рекламні знаки.

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Очевидці пишуть про трьох постраждалих і одного загиблого-водія Chevrolet. На місці інциденту прибули як мінімум три карети "швидкої".

"Автомобіль на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув, ще три людини постраждали", - передають у поліції Харкова.

На місці події працюють співробітники поліції, слідчо-оперативна група і медики. З'ясовуються обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті автомобіль Renault Logan врізався в Евакуатор ГАЗель. В результаті аварії загинули чотири людини. ДТП сталася 15 жовтня в селі Великі Лучки. Евакуатор, з яким зіткнувся Renault, був припаркований на автодорозі, а в салоні знаходився водій. Внаслідок ДТП загинули 4 людини: водій і 3 пасажири автомобіля Renault Logan.