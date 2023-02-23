Рішення для зупинки війни потрібно шукати на світовому рівні – Зеленський

Україна обов’язково повинна деокупувати Крим, адже без цього не буде миру, наголосив український президент.

Рішення для зупинки війни потрібно шукати на світовому рівні, заявив Зеленський/ Офіс президента України, 43 ОАБр ім. гетьмана Тараса Трясило

Рішення для зупинки війни в Україні варто шукати на світовому рівні. Потрібно підтримувати суверенітет й територіальну цілісність кожної країни.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС. Він звернувся до росіян і наголосив, що для завершення війни російські окупанти повинні покинути територію України і повернутися в РФ.

"Це означає: якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні... Необхідно підтримувати все це, суверенітет й територіальну цілісність кожної країни. Тому, будь ласка, ви (росіяни – ред.) повинні повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з Росією, з 1991 року", – наголосив Зеленський.

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У той же час він зазначив, що Україна обов’язково повинна деокупувати Крим, адже без цього повноцінний мир неможливий.

"Я вважаю, що ні. Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу (без деокупації Криму – ред.)", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що ціль російського диктатора Володимира Путіна не змінилася – глава Кремля досі хоче захопити Київ. Проте президент України переконаний, що план диктатора РФ буде таким самим провальним, як і рік тому.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сили оборони України з точки зору військової логіки і за оптимальних умов здатні досить швидко звільнити захоплений Росією Крим. Все залежить від потрібних об'ємів зброї і наявності далекобійних ракет.

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