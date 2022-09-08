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Чи реально перемогти РФ із одними автоматами та без далекобійних ракет: відповідь експерта

8 вересня 2022, 23:22

На його думку, західним партнерам України слід дати зрозуміти, що без паритетів в озброєнні війна триватиме дуже довго і ціна перемоги буде вкрай високою.

Олег Жданов, війна в Україні
Чи можливо завершити війну зі стрілецькою зброєю-Жданов / Фото УНІАН

Війну проти Росії реально завершити навіть без далекобійних ракет ATACMS для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS із дальністю ураження цілей на відстані до 300 кілометрів.

"Можна закінчити війну навіть зі стрілецькою зброєю, з одними автоматами, але ціна перемоги буде набагато вище. Я маю на увазі втрати й строки завершення цієї війни", - зазначив військовий експерт Олег Жданов у YouTube.

На його думку, західним партнерам України потрібно дати зрозуміти, що без паритетів в озброєнні війна триватиме дуже довго і ціна перемоги буде дуже висока.

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"Сподіваємося, що до них нарешті дійде, і вони почнуть діяти",-додав Жданов.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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війна в Україні Олег Жданов військова агресія РФ
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