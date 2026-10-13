РФ атакувала навчальний заклад в центрі Рівного: є поранені, перші деталі

Будівля зазнала значних руйнувань.

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Місто опинилося під атакою серед білого дня / Колаж: Главред, фото (ілюстративні) : ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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РФ атакувала Рівне дроном

Внаслідок атаки є постраждалі

Ворожий безпілотник пошкодив будівлю навчального закладу

Країна-агресор Росія вранці 13 жовтня атакувала дронами Рівне. Ворожий безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі міста. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Маємо приліт БпЛА в центр міста - корпус навчального закладу. Всі служби на місці. Працюємо. Багато ушкоджень, є поранені", - зазначив він.

відео дня

Станом на 11:33 Коваль заявив про 10 постраждалих, один з яких у важкому стані. За його життя борються лікарі. Інші поранені теж отримують допомогу від медиків.

"На місці працюють рятувальники... Зараз будуть проводити подвірний обхід, для того щоб зафіксувати і швидко ліквідувати наслідки", - додав він.

Росія готує нові хвилі атак на міста України

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські війська вже застосовують реактивні безпілотники не лише для ударів по Києву та Київській області. Серед інших міст, які зазнають атак, - Харків, Одеса, Херсон, Суми, Слов'янськ і Краматорськ. За оцінкою військового, противник може використовувати подібну тактику й надалі, обираючи пріоритетні напрямки.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району.

Раніше, 12 жовтня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У Дніпровському районі зафіксавано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.

Напередодні, вранці 12 жовтня РФ атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано у Київському районі міста і прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку.

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Про персону: Олександр Коваль Олександр Коваль - український державний діяч, голова Рівненської обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року, пише Вікіпедія. З 5 березня 2021 по 27 грудня 2023 року був головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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