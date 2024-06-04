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Реакція Заходу на провокації РФ: аналітикиня сказала, що стане останньою краплею

Марія Николишин
4 червня 2024, 03:50
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На цьому етапі не обов'язково може статися військовий напад на Литву або іншу країну, підкреслює Наталія Глоба.
Реакція Заходу на провокації РФ: аналітикиня сказала, що стане останньою краплею
За яких умов Захід здатен відкинути всі свої застереження і відреагувати на провокації Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Системний аналітик Наталія Глоба припустила, за яких умов Захід здатен відкинути всі свої застереження і відреагувати на провокації Путіна.

В інтерв'ю Главреду вона розповіла, що це може статися тільки в разі безпосереднього нападу на країни НАТО.

"Навіть статут ООН не дозволяє іншого. Але напад може бути різним. П'ята стаття Статуту НАТО була активована тільки один раз - на прохання Сполучених Штатів після подій 11 вересня 2001 року. Тоді відбулися необхідні процедури, під час яких НАТО погодилося з тим, що події 11 вересня є нападом на США. Відповідно, тоді відбувся і розподіл обов'язків - хтось із країн-членів Альянсу допомагав авіацією, кораблями, розвідувальними даними, але всі країні були залучені тим чи іншим чином до захисту Штатів", - сказала вона.

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Наталія Глоба також додала, що на цьому етапі не обов'язково може статися військовий напад на Литву або іншу країну.

"Може статися інша подія, яку ця країна кваліфікує як напад", - підкреслила вона.

Хто така Наталія Глоба

Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України.

Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності.

Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Позиція НАТО у війні в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розміщення західних військових підрозділів в Україні стане дипломатичним сигналом Росії про те, що Україна та її союзники не збираються здаватися. Західні війська дозволять звільнити ЗСУ від виконання обов'язків в тилу.

Крім того, парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії.

До того ж, країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

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війна в Україні НАТО Володимир Путін війна Росії та України Наталія Глоба
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