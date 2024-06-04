Реакція Заходу на провокації РФ: аналітикиня сказала, що стане останньою краплею

На цьому етапі не обов'язково може статися військовий напад на Литву або іншу країну, підкреслює Наталія Глоба.

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За яких умов Захід здатен відкинути всі свої застереження і відреагувати на провокації Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Системний аналітик Наталія Глоба припустила, за яких умов Захід здатен відкинути всі свої застереження і відреагувати на провокації Путіна.

В інтерв'ю Главреду вона розповіла, що це може статися тільки в разі безпосереднього нападу на країни НАТО.

"Навіть статут ООН не дозволяє іншого. Але напад може бути різним. П'ята стаття Статуту НАТО була активована тільки один раз - на прохання Сполучених Штатів після подій 11 вересня 2001 року. Тоді відбулися необхідні процедури, під час яких НАТО погодилося з тим, що події 11 вересня є нападом на США. Відповідно, тоді відбувся і розподіл обов'язків - хтось із країн-членів Альянсу допомагав авіацією, кораблями, розвідувальними даними, але всі країні були залучені тим чи іншим чином до захисту Штатів", - сказала вона. відео дня

Наталія Глоба також додала, що на цьому етапі не обов'язково може статися військовий напад на Литву або іншу країну.

"Може статися інша подія, яку ця країна кваліфікує як напад", - підкреслила вона.

Хто така Наталія Глоба Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України. Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності. Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Позиція НАТО у війні в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розміщення західних військових підрозділів в Україні стане дипломатичним сигналом Росії про те, що Україна та її союзники не збираються здаватися. Західні війська дозволять звільнити ЗСУ від виконання обов'язків в тилу.

Крім того, парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії.

До того ж, країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

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