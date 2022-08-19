Дозволено виїзд за кордон деяким чоловікам призовного віку: названо умови

Оформлення виїзду за кордон відбуватиметься на порталі Дія, підкреслила Юлія Свириденко.
З 1 вересня 2022 року дозволений виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше 10 працівників експортоорієнтованих компаній - чоловіків призовного віку, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її даними, згідно з рішенням Кабміну, у цих працівників середня заробітна плата повинна бути не менше 20 тис. грн і бути відсутнім заборгованість по податках і зборах перед бюджетом, підкреслила вона в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків і зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис.грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей будуть мати можливість виїжджати терміном до семи днів за заявкою роботодавця. І все це буде відбуватися на порталі Дія", - сказала представник Кабміну.
Свириденко додала, що це важливий крок, необхідний для бізнесу - щоб працівники мали можливість брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти і повертатися в Україну для того, щоб розвивати свій бізнес.
Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.
Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.
Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.
Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.
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