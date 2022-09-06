"Розносять в нуль": названо потужні втрати армії РФ за 4 дні наступу ЗСУ на півдні

Арестович / УНІАН

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на півдні України за останні чотири дні російська армія втратила понад півтори тисячі солдатів убитими та пораненими.

Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним підтвердив, що українська армія звільнила Високопілля, однак це не єдиний звільнений населений пункт.

Також ЗСУ взяли в полон понад 10 солдатів зі складу "армії "ДНР". За його даними, зараз росіяни намагаються утримати Новопетрівське.

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За словами Арестовича, зараз мова йде про те, щоб "рознести в нуль" ворожу логістику і тилові запаси.

"За деякими даними, втрати за перші чотири доби операції у російської армії понад півтори тисячі убитими та пораненими. А за цей час спливло ще дві доби", - зазначив Арестович.

Звільнення територій на Херсонському напрямку

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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