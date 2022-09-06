"Розносять в нуль": названо потужні втрати армії РФ за 4 дні наступу ЗСУ на півдні

Також ЗСУ взяли в полон понад 10 солдатів зі складу "армії "ДНР".
Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на півдні України за останні чотири дні російська армія втратила понад півтори тисячі солдатів убитими та пораненими.
Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним підтвердив, що українська армія звільнила Високопілля, однак це не єдиний звільнений населений пункт.
Також ЗСУ взяли в полон понад 10 солдатів зі складу "армії "ДНР". За його даними, зараз росіяни намагаються утримати Новопетрівське.
За словами Арестовича, зараз мова йде про те, щоб "рознести в нуль" ворожу логістику і тилові запаси.
"За деякими даними, втрати за перші чотири доби операції у російської армії понад півтори тисячі убитими та пораненими. А за цей час спливло ще дві доби", - зазначив Арестович.
Звільнення територій на Херсонському напрямку
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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