"Повбиваємо всіх": у Зеленського розкрили сценарій звільнення України від окупантів РФ

Олексій Арестович розповів про підготовку звільнення Херсона / Telegram Єрмак, Суспільне

Збройні Сили України вже отримали від США зброю, необхідну для звільнення Херсону, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Ці техніку і зброю ще не помічали на фронті, але вже можна говорити про те, що така допомога отримана, підкреслив він в ефірі Фейгін.Live.

Радник глави ОП закликав українців вірити в ЗСУ і неминучість звільнення захоплених РФ територій України.

Видео дня

"Тут потрібно поєднання бичачого впертості в стилі "Ми обов'язково просапаємо цю борозну, ми своє візьмемо", як би на нас не впливали. Одночасно з цим вольовий настрій на перемогу у нас потрібен. Як би нас не лупили, не стріляли, не били, ми все одно наздоженемо, перегнемо і просапаємо, і поставимо наш прапор над Херсоном. А потім над усіма територіями, що залишилися. Референдуми - не референдуми, ядерна зброя - не ядерна... Повільно повбиваємо всіх і вся і винесемо звідси. Це питання вирішене", - додав Арестович.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

Читайте ще: