Українська зірка серіалу "Надприродне" збирає донати на розмінування України

Міша Коллінз в короні і з прапором України загадав на свій День народження незвичайне бажання.

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Міша Коллінз закликав донатити на розмінування української землі / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha

Американський актор Міша Коллінз у серіалі "Надприродне" зіграв янгола-охоронця. Свою роль артист намагається втілити і в реальному житті.

Коллінз має українське коріння, він давно цікавиться українською культурою і не один раз відвідував нашу країну. Під час повномасштабної війни Міша став амбасадором платформи United24. Своїм напрямком він обрав гуманітарне розмінування.

Свої сторінки в соціальних мережах актор використовує тепер не тільки для особистих фото й анонсів нових стрічок з його участю, але і для збору коштів для очищення України від снарядів країни-окупанта. Наприклад, Коллінз, який днями відсвяткував своє 49-річчя, скористався нагодою, і попросив на своїй сторінці в Instagram замість подарунків відправляти донати на допомогу простим українцям.

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"Сьогодні мій день народження. Зазвичай я намагаюся не надавати цьому значення, але я зрозумів, чого я хочу на свій день народження... Я був би радий, якби ви зробили свій внесок у розмінування, щоб допомогти врятувати мирних жителів України. Це невідкладний і дуже ефективний спосіб витратити кілька доларів", - звернувся "Кастіель" до шанувальників.

Міша Коллінз закликав донатити на розмінування української землі / instagram.com/misha

Раніше українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна показала зустріч чоловіка з сином. Тимур Хромаєв захищає нашу країну від окупанта, і побачив маленького Сашка лише втретє за час повномасштабної війни.

Також Лайма Вайкуле розповіла, чому Софія Ротару не приїхала на її фестиваль в Юрмалі, кошти з якого були передані в Україну на благодійність.

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