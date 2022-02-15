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Розкопали могилу і не знайшли зубів: на Рівненщині мати 36 років не вірить у смерть сина

15 февраля 2022, 18:47

Жінка досі чекає сина додому і стукає в усі двері, в пошуках хоч найменшої зачіпки.

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Мати не вірить у смерть сина / 0362.ua

У Рівненській області жінка 36 років тому втратила 19-річного сина. Він загинув у бою в Афганістані на другому році служби в армії. Однак мати не вірить в смерть дитини, навіть незважаючи на офіційну інформацію.

Вона досі сподівається на фатальну помилку і думає, що її син живий. Як пише 0362.ua, солдат загинув 16 серпня 1983 року. Через деякий час військові привезли цинкову труну і поховали 31 Серпня. Батьки хотіли попрощатися з сином, проте військові не дозволили відкрити труну, незважаючи на благання і сльози матері. Вони охороняли тіло і поїхали тільки після похорону.

Після цього, батьки намагалися з'ясувати обставини смерті сина: писали в "Червоний Хрест", в Міністерство оборони СРСР, але завжди отримували відписки.

За словами жінки, від друзів її сина і військових вона чула різні версії смерті.

Від безвиході рідня солдата вирішила самовільно розкопати могилу. За свідченнями очевидців, чоловік, що лежав у труні, за статурою був абсолютно не схожим на хлопця. Крім того, у сина не було одного зуба, а у людини, що лежить в труні, всіх.

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Однак незважаючи на всі пошуки сина знайти так і не вдалося. Але мати досі сподівається, що він живий.

Тим часом, побратими афганця кажуть, що він був важко поранений в бою і помер.

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Нагадаємо, раніше в Одесі підлітки поглумилися над могилами на одному з кладовищ. Свої дії вони фіксували на мобільний пристрій.

При цьому тінейджери нецензурно висловлювалися і курили сигарети. Крім того, неадекватні молоді люди також помочилися на могили померлих.

Також раніше САРАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ суд (Одеська область) засудив чоловіка до умовного терміну покарання, розрив могилу колишнього начальника і розбив труну з його трупом. Така інформація міститься в офіційних документах.

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