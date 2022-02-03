На Одещині чоловік розкопав могилу, щоб подивитися на тіло начальника

На Одещині чоловік розкопав могилу колишнього начальника / Колаж Фото УНІАН

САРАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ суд (Одеська область) засудив чоловіка до умовного терміну покарання, розрив могилу колишнього начальника і розбив труну з його трупом. Така інформація міститься в офіційних документах.

Слідство встановило, що 6 серпня 2020 року о 22.00 він прийшов на кладовище, яке розташоване в Татарбунарах, біля автодороги "Татарбунари - Арциз", де був похований його колишній роботодавець. Будучи вельми скривдженим на покійного, чоловік лопатою розкопав могилу і знищив кришку труни.

"Він переконався, що в труні реально напіврозкладений труп його колишнього начальника. І закопав могилу. Але труні біля голови покійного він залишив гумові рукавички", - сказано у вироку.

У суді зловмисник свою провину визнав повністю і розкаявся у скоєному. Він пояснив, що він працював за наймом у покійного, який загинув у липні 2020 року. Могилу він розкопав і розбив труну ‒ для того, щоб побачити обличчя покійного.

Суд визнав чоловіка винним в оскверненні могили і засудив до двох років тюремного ув'язнення умовно. Крім того, він повинен буде пройти курс лікування від психічних розладів.

Реклама

читайте такожАвто в річці стало могилою для трьох чоловіків: подробиці загадкової ДТП на Полтавщині

Нагадаємо, раніше в Одесі Підлітки поглумилися над могилами на одному з кладовищ. Свої дії вони фіксували на мобільний пристрій.

При цьому тінейджери нецензурно висловлювалися і курили сигарети. Крім того, неадекватні молоді люди також помочилися на могили померлих.