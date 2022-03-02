Тремтять вікна та спрацьовує сигналізація: у Києві пролунав потужний вибух в районі вокзалу

Очевидці повідомляють про потужний вибух у Києві в середу, 2 березня, близько 20:50. Від удару тремтіли вікна і включилася сигналізація в авто.
Очевидці повідомляють про потужний вибух у Києві в середу, 2 березня, близько 20:50. Від удару тремтіли вікна та включилася сигналізація в автівках.
"Щойно влупило в районі підземного переходу Південного вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним", - написав у Telegram Антон Геращенко.
Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок та дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних пошкоджень.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Рух поїздів продовжується.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.