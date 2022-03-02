Тремтять вікна та спрацьовує сигналізація: у Києві пролунав потужний вибух в районі вокзалу

У Києві прогримів потужний вибух в районі вокзалу

Очевидці повідомляють про потужний вибух у Києві в середу, 2 березня, близько 20:50. Від удару тремтіли вікна та включилася сигналізація в автівках.

"Щойно влупило в районі підземного переходу Південного вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним", - написав у Telegram Антон Геращенко.

Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок та дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних пошкоджень.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рух поїздів продовжується.

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