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Ракетоносії РФ припинили чергування у морі: в ЗСУ назвали дві причини

Альона Вороніна
12 вересня 2023, 10:11 оновлено 12 вересня, 10:13
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Але хоч РФ і перевела ракетоносії у пункти базування, рівень ракетної небезпеки все одно високий, бо ці кораблі можна вивести для запуску ракет за кілька годин.
Российские корабли, ракета
РФ забрала ракетоносії з чергування у морі/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія завела до пунктів базування усі ракетоносії, які перебували на чергуванні у Чорному морі. Першою причиною того, що РФ прибрала свої кораблі з ракетами, є сильні шторми, які спостерігаються в останні дні.

Але є ще друга можлива причина – російські окупанти можуть економити ракети, щоб здійснити масовані атаки по Україні перед опалювальним сезоном. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 12 серпня.

Вона зазначила, що зараз у Чорному морі продовжують перебувати 12 російських кораблів, але ракетоносії країна-агресорка поки забрала у пункти базування.

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"Ракетоносії у ворога ще є, вони споряджені, готові до застосування, але наразі всі заведені в пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога в Чорному морі розгорнуто в кількості 12 одиниць. Ще одна одиниця викриває надводну обстановку в акваторії Азовського моря. Ракетоносії заведені в пункти базування і готові до залучення, але на це потребується декілька годин", – розповіла речниця ОК "Південь".

У той же час вона наголосила, що, за оцінками Генштабу ЗСУ, ракетна небезпека в морі продовжує бути високою, адже в окупантів є велика готовність до застосування ракетоносіїв.

РФ може готувати масовані удари ракетами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка РФ готує масовані удари. За його словами, окупанти готуються знову завдавати ударів по Україні протягом зими. Агресор прагне нести страждання для українського народу, підкреслив український президент.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що РФ стягнула десятки Іскандерів до кордонів України. Країна-агресор РФ розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною, повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Він наголосив, що РФ застосовує ці комплекси для ударів по українських містах.

Нагадаємо, у Кривому Розі двічі за добу, 11 вересня, пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Кривого Рогу рухається група ударних дронів. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

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