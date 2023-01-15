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"Наступають по трупах": окупанти не припиняють штурмувати Соледар – у ЗСУ розповіли подробиці

15 січня 2023, 18:11
Російські окупанти зазнають шалених втрат серед особового складу, бо постійно штурмують позиції українських військових.
Украинские военные, ВСУ
ЗСУ продовжують боротьбу за Соледар / Колаж фото 93-я ОМПБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються захопити Соледар у Донецькій області і кидають на смерть тисячі солдатів, які буквально йдуть по трупах своїх же. Нині у місті точаться дуже важкі бої, але втрати з боку окупантів шалені. Про це в ефірі телемарафона заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Російське командування кидає багато особового складу для штурму Соледара.

"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, що зазнали втрат, а втрати там дійсно великі. Вони, по суті, по тілах своїм наступають. Це можна було побачити у відео, викладених в Інтернеті", - сказав Череватий.

Окупанти відправляють штурмові групи одну за одною. Лише минулої доби українські захисники ліквідували мінімум 119 окупантів, а поранили – 108.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ. Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення. Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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