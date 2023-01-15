"Ціль досягнута": в РФ цинічно прокоментували кривавий ракетний удар по Україні

У Міноборони РФ намагаються всіх переконати в тому, що окупанти потрапили лише в "об'єкти системи військового управління України".

У РФ розповіли про ракетний удар по Україні / колаж фото скріншот, Кирило Тимошенко

Росія підтвердила, що її окупанти влаштували ракетний удар по Україні. Однак вони продовжують брехати і заявили, що ракети потрапили нібито лише в "об'єкти з системи військового управління України". Про це цинічно заявило Міноборони РФ.

Кремль вирішив взагалі нічого не згадувати про страшний теракт в Дніпрі, в результаті якого російська ракета Х-22 знищила цілий під'їзд багатоповерхового будинку і зламала долі десятків сімей.

"14 січня завдано ракетний удар по системі військового управління України та пов'язаних з нею об'єктам енергетики", - кажуть окупанти.

Там безсоромно вирішили заявити, що "ціль удару була досягнута".

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 17:30 15 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина, повідомили в ДержНС. Рятувальники продовжують розбирати завали, зниклими вважаються ще 43 людини. Також відомо про те, що з-під завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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