"Працюють, незважаючи на постійні обстріли": Подоляк розповів, як керівництво регіонів працює в умовах агресії РФ

Михайло Подоляк / УНІАН

Ні в одному регіоні України, який зазнав збройної агресії Росії, чиновники з керівництва обласних адміністрацій та міст не покинули свої робочі місця. Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив в українському телеефірі.

"Практично ні в одному місті, ні в одній області ніхто з керівництва цих областей, місцевих органів влади не покинули свої місця. Вони працюють, незважаючи на постійні обстріли, постійну роботу ворожих ДРГ в цих містах або на постійні прямі бойові зіткнення зі Збройними силами Російської Федерації. Тобто війна вже йде з простими людьми в містах України і це ми повинні розуміти. І в принципі Україна з цим викликом дуже і дуже добре справляється", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про ймовірні переговори з Росією щодо припинення військових дій на території України.

Він вважає, що позиції в цьому переговорному процесі будуть інші, і умови диктуватиме Україна.

"Будь-яка війна закінчується переговорним процесом, але я думаю, що позиції в цьому переговорному позиції будуть інші. Це будуть позиції, які диктуватиме Україна. Вона буде виставляти умови того, що буде відбуватися далі, в тому числі в Донецькій і Луганській областях", - заявив Подоляк.