'Намагались взяти в котел': РФ змінила плани наступу на ключове місто - Селезьов

Вирішальне значення в ході боїв за Торецьк може відіграти забезпеченість кожної зі сторін ресурсами, зазначає військовий експерт.

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РФ застосувала тактику, яку застосовували в ході чеченських воєн / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські сили можуть продовжувати просування на Торецькому напрямку, якщо вони не зважатимуть на величезні втрати під час боїв за Торецьк. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов у ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, спроби ворога здійснити флангові атаки на Торецьк були невдалими. Російські війська витратили значні ресурси, намагаючись оточити український гарнізон у місті, але не досягли успіху. Тому вони повернулися до тактики, яку використовували ще під час Першої та Другої чеченських воєн.

"Зокрема, спочатку активне застосування КАБів та артилерії для того, щоб гарантовано знищити будь-яку будівлю в місті. Отже, наші війська знову стають перед викликами", - пояснив Селезньов. відео дня

Експерт припускає, що російські війська можуть продовжувати концентрувати на Торецькому напрямку максимальні ресурси та особовий склад.

"З одного боку, я розумію, що сучасна військова наука говорить про те, що ведення бойових дій у міській забудові є одним із найскладніших. В цих реаліях армія, яка наступає, зазнає втрат. Втім, зараз ми можемо стверджувати, що ворог все ж має просування в Торецьку", - зазначає він.

Селезньов вважає, що за таких умов противник готовий йти на значні втрати в обмін на просування на цьому напрямку фронту. Ключову роль у боях за Торецьк відіграватиме наявність ресурсів.

Він робить висновок, що якщо окупанти продовжать ігнорувати втрати та кидати всі сили на цей напрямок, вони можуть зберегти певне просування.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, приблизно 40-50% території міста Торецьк залишається під контролем Збройних сил України, тоді як інша частина міста перебуває під окупацією російських військ, зазначив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Російські окупаційні війська продовжують активно тиснути на позиції Сил оборони в Донецькій області, особливо на Торецькому напрямку, де бої ведуться безпосередньо в місті. Про це заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Попри частковий прорив противника, ЗСУ утримують оборону Торецька, ведучи інтенсивні вуличні бої. Це дає тактичні переваги для української армії, оскільки російські війська зазнають значних втрат, зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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