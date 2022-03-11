Перехоплено план РФ щодо встановлення контролю над Україною

Опубліковано план Росії щодо захоплення України / t.me/Pravda_Gerashchenko

Спільнота InformNapalm перехопила план росіян, в якому детально розписано встановлення контролю над територією України. Зокрема, у сфері енергетики. Його опублікував Центр протидії дезінформації.

По-перше, ворог планує встановити контроль за АЕС і повернути їх до роботи на російських тепловиділяючих елементах.

Потім за планом націоналізація електромереж і стратегічних об'єктів електрогенерації: ГЕС і великі ТЕС.

І заключний етап - встановлення контролю за українською газотранспортною системою.

Відзначається, що таким чином російські окупанти прагнуть взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі і перевести її на Росію.

Крім того, в ЦПД підкреслили, що контроль над ГТС України міг би сприяти РФ в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоб згодом звинуватити Україну.

Також 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

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