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Путінські гроші - на ППО для України: Британія закупить для Києва сотні ракет

Віталій Кірсанов
25 червня 2025, 10:37
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Кір Стармер закликав диктатора Путіна повернутися за стіл переговорів.
Британія закупить для України сотні ракет до ППО
Британія закупить для України сотні ракет до ППО / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНІАН

Коротко:

  • Росія має заплатити ціну за варварську і незаконну війну
  • Захист України залишатиметься двопартійним питанням у Британії

Велика Британія пообіцяла посилити протиповітряну оборону України сотнями ракет, оскільки прем'єр-міністр країни Кір Стармер має намір підтримати Київ на саміті НАТО. Про це пише Politico.

Новий пакет, який міститиме 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM, буде оплачено коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, які отримано від відсотків за конфісковані російські активи, заявили в британському уряді.

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"Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна, тому цілком справедливо, що ми використовуємо кошти, отримані від конфіскованих російських активів, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною", - підкреслив Стармер.

За його словами, підтримка Британії "ніколи не похитнеться", а також він закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися за стіл переговорів.

У Politico нагадали, що президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч НАТО в Гаагу після того, як побачився з королем Чарльзом і Стармером у Лондоні. Монарх і прем'єр-міністр країни публічно підтримали українського президента тоді, коли конфлікт на Близькому Сході може затьмарити війну в Україні.

Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що "в інтересах Путіна" привернути увагу світу до конфлікту між Ізраїлем та Іраном, і що "надзвичайно важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на Україні".

Він додав, що захист України залишатиметься двопартійним питанням у Великій Британії і користується сильною підтримкою громадськості.

Допомога Великої Британії Україні - головне:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні.

Велика Британія переходить у режим "готовності до війни". Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту.

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