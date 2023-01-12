Путіна знову змусили принизитись: він випрошує ракети в Ірану – ЗМІ

Глава Кремля розуміє, що від поставок зброї з Ірану залежить ситуація на фронті, тому він готовий "скакати на задніх лапах" перед іранським президентом.

Путін знову був змушений принизитися через затримку поставко ракет з Ірану/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вкотре був змушений принижено просити президента Ірану про постачання зброї в РФ для війни проти України. З поставками виникли проблеми, і тепер главі Кремля довелося особисто телефонувати з цього приводу іранському лідеру Ебрахіму Раїсі.

Про це повідомив Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. Зазначається, що телефонна розмова між президентами двох країн відбулася у середу, 11 січня.

"Іран затримує постачання балістичних ракет, що викликає гостре занепокоєння керівництва Росії. Учорашня телефонна розмова з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі була присвячена в основному цій темі. Путін намагався дізнатися, чим викликана затримка поставок озброєнь, насамперед балістичних ракет і пускових установок до цих ракет", – йдеться у повідомленні.

Президент Ірану пояснив затримку у поставках певними "труднощами", у той же час він пообіцяв, що найближчим часом усе відновиться. Путін подякував Раїсі за озброєння та військову форму, які вже були надані, і "дуже чемно попросив" зробити усе можливе для безперебійних поставок надалі.

"Залежність ситуації на фронті від постачання озброєнь з Ірану змушує Путіна принижуватися і просити, що, звісно, не може не подобатися Раїсі", – зазначається у повідомленні.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що Іран боїться передавати балістичні ракети Росії, які просив Путін для терору українців. Все через проблеми, які можуть обрушитися на Тегеран після такого кроку. Але Путін дуже хоче отримати ці ракети.

Нагадаємо, США хочуть перешкодити передачі іранських ударних безпілотників Росії, якими окупанти тероризують українців. Для цього Адміністрація Джо Байдена розробила масштабну програму, пише The New York Times.

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