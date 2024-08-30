Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

У МЗС нагадали Монголії про зобов'язання заарештувати диктатора Путіна через його численні військові злочини та ордер Міжнародного кримінального суду.

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МЗС України закликало владу Монголії виконати ордер на арешт Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У зв'язку з повідомленнями про запланований візит президента РФ Володимира Путіна до Монголії на запрошення президента Ухнаагійна Хурелсуха, українське МЗС висловило сподівання, що влада Монголії виконає міжнародний ордер на арешт російського лідера, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Про це йдеться в заяві на сайті МЗС України.

Згідно із заявою, українська сторона висловлює сподівання, що уряд Монголії усвідомлює, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, на якого видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом за підозрою в незаконному переміщенні українських дітей до Росії. Монголія визнає юрисдикцію цього суду.

В МСЗ наголосили, що викрадення українських дітей — лише один із багатьох злочинів, за які Путін і військово-політичне керівництво РФ мають постати перед правосуддям. Вони несуть відповідальність за агресивну війну проти України, звірства проти українського народу, вбивства, зґвалтування, пограбування, обстріли цивільної інфраструктури та геноцид.

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"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - резюмували в МЗС.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Візит Путіна до Монголії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін 3 вересня планує здійснити офіційний візит до Монголії, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна в Улан-Баторі за ордером Міжнародного кримінального суду, заявив, що в Кремлі не стурбовані поїздкою Путіна до Монголії, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Раніше, президент США Джо Байден зазначив, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є виправданим, оскільки лідер РФ вчинив військові злочини.

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