Ескалація бойових дій до 9 травня: Арестович назвав найнебезпечніші напрямки

Арестович розповів, де в Україні найближчими днями активізуються бойові дії / Колаж Reuters, Офіс президента

Найближчими днями російські окупанти можуть збільшити інтенсивність боїв. Активний наступ слід очікувати на Криворізькому, Запорізькому напрямках і на напрямку в зону ООС.

Про це розповів радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін Live.

Імовірність ескалації бойових дій існує у зв'язку з наближенням Дня перемоги 9 травня.

"Їм необхідно отримати хоч якусь перемогу, хоч щось доповісти Кремлю, вони не зможуть просто так залишатися до 9 травня.. Тому вони почнуть тиснути, а тут вже залишилося кілька днів", – вважає Арестович.

Він також переконаний, що у військ Російської Федерації, попри нищівні поразки практично у всіх ключових боях, є можливості і ресурси, щоби "вичавити" себе до 9 травня. В даному випадку мається на увазі не бойова техніка, а виключно резерви живої сили.

Як повідомляв Главред, Арестович також заявив, що на Азовсталі склалася критична ситуація. За його словами, президент України Володимир Зеленський прикладає максимальну кількість зусиль, щоби розв‘язати проблему дипломатичним шляхом.

читайте такожВже 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні - CNNРадник глави ОП також розповів, що окупаційні війська Росії не змогли провести масштабний наступ на Донбасі й тепер кидають свої сили по частинах, щоби виснажити сили армії України. Вони прагнуть не допустити початку наступу українських військ на захоплені позиції. Росіяни намагаються підтягнути свої резерви і разом з тим знищити зброю, яку Києву надає Захід. Ймовірно, зараз вони перейдуть до тактики хвиль, і є питання, який підхід переможе: стягування РФ додаткових резервів, або зброя західного світу. Хід з поставками зброї ЗСУ стане переможним, однак потрібно готуватися до тривалої війні, заявив Арестович.

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