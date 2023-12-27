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"Путін у люті": росіяни шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ" - АТЕШ

Руслана Заклінська
27 грудня 2023, 17:59
Після знищення російського корабля "Новочеркаськ" президент РФ Володимир Путін наказав знайти винних у цьому інциденті.
'Путін у люті': росіяни шукають винних у знищенні корабля 'Новочеркаськ' - АТЕШ
У Феодосії окупанти шукають причетних до знищення корабля / Колаж: Главред, фото: t.me/war_monitor, uk.wikipedia.org

Росіяни відправили велику групу оперативників до Феодосії для розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ". Диктатор Путін розлючений, відбувається облава на місцевих жителів, а командирів можуть позбавити посад через провальну оборону. Про це повідомили партизани руху "АТЕШ".

ФСБ, контррозвідка, прокуратура та відомча комісія направили своїх оперативників до Феодосії, також очікується прибуття високопосадовців із Москви. Паралельно з розслідуванням ФСБ та інших структур відбуваються облави на місцевих жителів у Феодосії. Там проводять перевірки телефонів та обшуки в будинках. Таким чином окупанти шукають навідників причетних до знищення корабля.

"Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх", - зазначили в "АТЕШ".

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За даними "АТЕШ", Путін наказав покарати сили ППО Криму, а командирів, які відповідають за оборону, можуть зняти та відправити на фронт. Партизани стверджують, що Росія має проблеми з виявленням ракет західного виробництва, а командири це приховують, намагаючись уникнути відповідальності.

Знищення десантного корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, 26 грудня, українські сили знищили десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії. Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив це, наголосивши на зменшенні флоту Росії.

Також після удару ЗСУ по "Новочеркаську" у Феодосії, за даними Telegram-каналу Astra, щонайменше 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими. На момент атаки на кораблі перебувало 77 осіб. Знайдені фрагменти ракети Storm Shadow, а корабель повністю знищений і затонув.

Як повідомляв Главред, на борту корабля могло бути близько 80 осіб, включаючи сторонніх осіб. Попередня інформація підтверджує ймовірність жертв, але інформація про кількість втрат російських загарбників ще перевіряється.

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Чорноморський флот десантний корабель військовий корабель Новочеркасск війна Росії та України
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