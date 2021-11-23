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"Путін зловив кураж": Клімкін оцінив варіант вторгнення РФ в Україну

23 листопада 2021, 08:01

На думку колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна, не факт, що Володимир Путін зважиться на блискавичні військові операції проти України.

Путина
Володимир Путін / Reuters

Керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабним провокаціям проти України. Але гарантій цього немає. Такої думки дотримується колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє Обозреватель.

"Сьогоднішня ситуація відрізняється від ситуації навесні. Ми знаємо, що на наших кордонах, за різними підрахунками, від 90 до 112 тисяч російських військових по всьому півпериметру – окупований Крим, Росія і Білорусь. Там же над Білоруссю літають стратегічні бомбардувальники. Ситуація відрізняється тим, що, перше - в наявності неординарна, незвичайна активність російської розвідки і російського спецназу. Під час навчань вони відпрацьовують можливість обмежених десантів. Це означає, Якщо там буде дестабілізація, ми мовляв її підтримаємо за своїми гібридними планами", - говорить він.

Втім, на думку Клімкіна, на блискавичні військові операції проти України Володимир Путін не зважиться.

"Друге - всі військові аналітики, зокрема британські, американські, кажуть, що Путін буде готовий приблизно через два місяці до масштабних провокацій. Не потрібно панікувати. Це не про те, що до Києва хто-небудь дійде. Але це про те, що Путін теоретично може атакувати. Теоретично. Якщо ми йому дозволимо за кількома напрямками. Тому Путін зловив кураж, зловив геополітичну гру.Звичайно, йому не дадуть зіграти. Є американці, є Європейський Союз, хоча ЄС напівпаралізований цим газом, але, сподіваюся, оговтається", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше заявив радник очільника ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

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Павло Клімкін новини України
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