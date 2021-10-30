УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Велика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили попередження Росії

30 жовтня 2021, 07:10

Військове вторгнення РФ в Україну не призведе до перемоги Москви над Києвом, вважає Олексій Арестович.

Росія, танки
Військовий сценарій Росії проти України може призвести до величезних втрат з російського боку - Арестович / Reuters

Наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна. Росіяни не зможуть перемогти українців і не вирішать своїх завдань таким шляхом. За подібної ситуації на них очікують величезні втрати особового складу, військової техніки і дуже серйозні міжнародні санкції. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Росія є "фабрикою з виробництва понтів". Риторика держави спрямована перш за все на те, щоб надати інформаційний вплив на свідомість українців і домогтися поступок від Києва.читайте такожКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

"Ось ця вся штука, коли вони нам загрожують повномасштабним наступом, ви замерзнете, ви помрете без вакцини - це працюють сили інформаційного впливу на свідомість українців. Вони хочуть, щоб ми боялися, вони хочуть, щоб ми просили і поступилися", - додав Арестович, зазначивши, що концентрація військ РФ біля кордонів України навесні була одним із прикладів такої тактики російської влади.

За його словами, Росії не вдасться перемогти у разі повноцінного військового вторгнення в Україну. Москва зазнає величезних втрат, поставить під питання існування чинного політичного режиму в Кремлі і зіткнеться з серйозними міжнародними санкціями.

"Російською армією керують військові професіонали, вони пояснюють політичному керівництву Росії, що будь-яке вторгнення російської армії в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил, а можливо кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка...Нам не буде весело, але і вони не вирішать своїх політичних завдань військовим шляхом. Вони отримають величезні військові втрати техніки та особового складу, і наткнуться на шалені санкції з боку міжнародного суспільства", - підкреслив Олексій Арестович.

Реклама

Війна Росії та України

У Збройних силах України повідомили про те, що 26 жовтня російські гібридні війська обстріляли позиції українських військ з гаубиць Д-30 в районі населеного пункту Гранітне на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення, один з них загинув. У відповідь ЗСУ були змушені застосувати безпілотник Bayraktar, внаслідок чого була знищена ворожа гармата.

МЗС Росії 28 жовтня звинуватило Україну в роботі над планом щодо військової деокупації Донбасу. Як заявила спікерка дипломатичного відомства, впевненості Києву в такому нібито сценарії надають постачаня зброї Заходом і військово-тренувальні місії на українській території. У відомстві відзначали, що Росія, мовляв, не виключає подальшої "деградації ситуації".

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня підкреслив, що ЗСУ захищають територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. З цієї причини військові застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі, і діятимуть таким же чином у разі необхідності реакції на нові загрози.

viber
новини Росії ЗСУ російські війська Олексій Арестович новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Велика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили попередження Росії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противникамиГороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійнихКоли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних "Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії Росія припиняє поставки вугілля в Україну: в Міненергетики оперативно знайшли вихід з цієї ситуаціїРосія припиняє поставки вугілля в Україну: в Міненергетики оперативно знайшли вихід з цієї ситуації Яка ймовірність захворіти на ковід повторно: лікар озвучив шанси вакцинованихЯка ймовірність захворіти на ковід повторно: лікар озвучив шанси вакцинованих
07:50

"З'явиться ще один вірус": очільник ВООЗ закликав світ готуватися до нової пандемії

07:45

Європейські країни будуть змушені красти паливо одне в одного Погляд

07:28

"Червона" зона розрослася: в Україні вже 15 областей посилили карантин Відео

07:10

Велика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили попередження Росії Відео

06:28

Чим Україні загрожує заборона постачань антрациту з Росії Погляд

Реклама
06:02

У моду на зиму 2022 повернулася заворожлива стрижка на середнє волосся у стилі загадкових 70-х Фото Відео

05:28

Удар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ Відео

05:02

Трюки психології: що потрібно зробити, щоб відкрити двері благополуччю Відео

04:45

Сніг і різке зниження температури: синоптик дав несподіваний прогноз на листопад Відео

04:22

Екстремальна магнітна буря в 7 балів накриває Землю: як пережити Відео

03:50

Які продукти їсти, щоб волосся було здоровим і красивим: зіркова тренерка поділилася секретами

03:25

Топ-3 найнебезпечніших продуктів для кишечника - відповідь медика

02:48

Дієтолог назвала спеції, які можуть врятувати від раку

02:23

Вчені знайшли парадоксальну користь зеленого чаю в справі продовження життя

01:39

Названа найшкідливіша страва для сніданку Відео

01:16

Самогубства і паніка: лікар розкрив сумну картину з COVID-пацієнтами

00:51

Прикмети на 30 жовтня: що не можна робити в найнебезпечніший день осені Відео

00:19

Гороскоп на 30 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або кардинальні зміни Відео

29 жовтня, п'ятниця
23:55

У США розсекретили дві версії походження коронавірусу

23:26

"Їжджу обережно, без метадону": Комаровський заявив, що його можуть "грохнути"

Реклама
22:59

ВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихід Відео

22:59

У прокат вийде епічний фільм "Чому я живий" із зіркою "Спіймати Кайдаша" і "Кіборгів"

22:40

"Дідусь хороший, лагодив велосипеди в гаражі": на Волині літній чоловік ґвалтував 7-річну сироту Відео

22:25

Комаровський зізнався, чому й досі немає ліків від коронавірусу

22:00

Цілої родини не стало в одну мить: під Києвом загадковим чином померло подружжя та їхня донька Відео

21:56

Молдова продовжила контракт із Газпромом: коли почнуться поставки Відео

21:38

У масштабній пожежі в Дніпрі загинули близнюки, інших мешканців врятувала кішка: як все сталося Відео

21:19

З лоукоста на шикарний Rolls-Royce: у Борисполі засікли незвичайного пасажира

20:52

США звинуватили Росію в загостренні ситуації на Донбасі

20:41

Моторошна знахідка в Дніпрі: син виявив тіло батька в багажнику з пробитою головою

20:37

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів - поради шопоголікам

20:22

Росія припиняє поставки вугілля в Україну: в Міненергетики оперативно знайшли вихід з цієї ситуації Відео

20:08

50 Відтінків сміху: новий випуск Жіночого кварталу обіцяє бути справжнім святом гумору

20:02

В Італії потужний вибух зруйнував житловий будинок, є жертви

20:00

Віталій Портников: Путін і Лукашенко знову посварилися

19:56

Більше не буде 8 тис грн від Зеленського: у ОП назвали сценарій локдауну в Україні для бізнесу

19:46

На обличчі не залишилося живого сліду: у Києві пасажири по-звірячому побили таксиста через маски

19:42

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

19:36

У Києві посеред дороги провалився асфальт: які вулиці перекриті

19:20

На Закарпатті живцем згоріли бабуся та її 4-річний онук

Реклама
19:20

Відновлення великомасштабних бойових дій на Донбасі практично неминуче Погляд

19:07

Наші в місті: ТОП-7 голлівудських знаменитостей з українським корінням

19:04

У Дніпрі борються за життя породіллі: у неї виявили коронавірус та рак

18:40

Bayraktar на Донбасі – це захист України: Зеленський попередив про нові контрудари ЗСУ

18:39

У метро Києва озвучили штрафи за користування транспортом без COVID-сертифіката

18:38

У Києві таксист Bolt вигнав ню-модель з машини та вдарив по голові, бо не сподобалась її поза Відео

18:07

Росіяни використовують криміналітет та місцеву владу для дестабілізації ситуації в регіонах - лідер Правого сектору

18:03

Нафтогаз змінив ціни для українців: скільки доведеться платити Відео

17:55

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

17:53

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти