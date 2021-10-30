Велика війна з Україною призведе до краху режиму Путіна: у Зеленського зробили попередження Росії

Військовий сценарій Росії проти України може призвести до величезних втрат з російського боку - Арестович / Reuters

Наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна. Росіяни не зможуть перемогти українців і не вирішать своїх завдань таким шляхом. За подібної ситуації на них очікують величезні втрати особового складу, військової техніки і дуже серйозні міжнародні санкції. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Росія є "фабрикою з виробництва понтів". Риторика держави спрямована перш за все на те, щоб надати інформаційний вплив на свідомість українців і домогтися поступок від Києва.читайте такожКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

"Ось ця вся штука, коли вони нам загрожують повномасштабним наступом, ви замерзнете, ви помрете без вакцини - це працюють сили інформаційного впливу на свідомість українців. Вони хочуть, щоб ми боялися, вони хочуть, щоб ми просили і поступилися", - додав Арестович, зазначивши, що концентрація військ РФ біля кордонів України навесні була одним із прикладів такої тактики російської влади.

За його словами, Росії не вдасться перемогти у разі повноцінного військового вторгнення в Україну. Москва зазнає величезних втрат, поставить під питання існування чинного політичного режиму в Кремлі і зіткнеться з серйозними міжнародними санкціями.

"Російською армією керують військові професіонали, вони пояснюють політичному керівництву Росії, що будь-яке вторгнення російської армії в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил, а можливо кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка...Нам не буде весело, але і вони не вирішать своїх політичних завдань військовим шляхом. Вони отримають величезні військові втрати техніки та особового складу, і наткнуться на шалені санкції з боку міжнародного суспільства", - підкреслив Олексій Арестович.

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Війна Росії та України

У Збройних силах України повідомили про те, що 26 жовтня російські гібридні війська обстріляли позиції українських військ з гаубиць Д-30 в районі населеного пункту Гранітне на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення, один з них загинув. У відповідь ЗСУ були змушені застосувати безпілотник Bayraktar, внаслідок чого була знищена ворожа гармата.

МЗС Росії 28 жовтня звинуватило Україну в роботі над планом щодо військової деокупації Донбасу. Як заявила спікерка дипломатичного відомства, впевненості Києву в такому нібито сценарії надають постачаня зброї Заходом і військово-тренувальні місії на українській території. У відомстві відзначали, що Росія, мовляв, не виключає подальшої "деградації ситуації".

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня підкреслив, що ЗСУ захищають територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. З цієї причини військові застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі, і діятимуть таким же чином у разі необхідності реакції на нові загрози.