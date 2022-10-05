Росія може завалити нас трупами, це відтягує закінчення війни – Загородній/ Reuters, Главред, скрін

Попри масові ухиляння росіян від мобілізації, все-таки мобілізаційний ресурс у країни-агресорки РФ великий. Тому вона може набрати велику кількість солдат, яких кине на фронт.

Таке "гарматне м'ясо" своєю кількістю може вплинути на перебіг війни і відтягнути її завершення. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Мобілізація в РФ при всіх наших жартах і при тому, що хтось із росіян від неї біжить, все одно відбувається. М'ясо там наберуть, давайте будемо реалістами. Мобілізаційний потенціал там великий. Росіяни зломлені державою, "мусорів" вони бояться більше, ніж померти на фронті. Завалити трупами Росія зможе. Тому момент закінчення війни це відтягує", – зазначає експерт.

Проте багато чого залежатиме від ситуації в Кремлі. Зараз стрімко падає довіра до Путіна. А для нього це найстрашніше, адже тоді росіяни поставлять собі запитання, для чого такій людині залишатися при владі.

"Якщо Путіна задушать завтра, війна закінчиться швидше, тому що постпутінські еліти будуть намагатися вийти з ситуації, звалюючи все на Путіна, і вони будуть змушені віддати все", – каже Загородній.

Якщо все-таки Путін залишатиметься при владі, то війна так швидко не завершиться – вона точно дотягнеться як мінімум до весни 2023 року, прогнозує експерт. І тоді ситуація залежатиме від поставок зброї Україні.

Раніше політолог Володимир Фесенко зазначав, що Після провалів на Харківщині, втрати Лиману і систематичної втрати територій на Херсонщині у країні-агресорці Росії починають шукати винних у своїх бідах. В РФ незадоволені поразками, і всередині держави посилюються внутрішні протиріччя. Тому під Путіним "захитається крісло", а в РФ починається війна всіх проти всіх.

Також раніше політичний експерт Валерій Клочок зазначав, що російська еліта намагатиметься усунути диктатора РФ Володимира Путіна, щоб повернутися на кордони 1991 року і зберегти чинну модель влади у Росії. Вони розглядають такий крок як один із варіантів вирішення кризи у країні-агресорці.

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