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"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

Даяна Швець
22 лютого 2025, 21:00
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На тлі поглиблення розбіжностей між США та Європою, експерт висловлює занепокоєння щодо нової агресії Росії.
'Путін планує забрати не тільки Україну': які ще три країни хоче собі РФ
Експерт прокоментував цілі Путіна щодо Європи / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, скріншот

Про що сказав експерт:

  • Путін може забрати не тільки Україну, а й Балтійські країни
  • Росія на шляху до розширення свого імперського впливу

Все виглядає так, що вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо виведення американських військ з Балтійського регіону свідчать про його наміри розширити свій вплив на Східну Європу. Таку думку висловлює головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв’ю Главреду.

"Путін вже вимагав прибрати американські війська з території країн Балтії. Це говорить про те, що Путін планує забрати не тільки Україну, а й країни Балтії", - зазначає джерело, близьке до ситуації.

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Експерт також звертає увагу на оточення Путіна, яке, за його словами, складається з "лізоблюдів", що не здатні критично оцінювати ситуацію та можуть підштовхнути його до помилкових рішень.

"Зараз Путіна оточують ті ж самі люди, що й у 2022 році, перед початком повномасштабної війни, навіть більші лизоблюди, ніж тоді. Тоді ще була якась таємна фронда, яка позначилася пізніше, наприклад, Пригожин, а зараз таких немає. Зараз Путіна оточує абсолютно однорідна маса, яка говорить йому: "Ви – великий, у вас все вийде. Ваша плешива величність, ви – геній! У вас вийде, ви заберете Україну. А ще – країни Балтії. Ми натягнемо Європу на швабру!", - говорить співрозмовник.

'Путін планує забрати не тільки Україну': які ще три країни хоче собі РФ
НАТО і "вісь зла" / Інфографіка: Главред

Окрім того, експерт вказує на розкол між США та Європою, який став очевидним на Мюнхенській конференції. Цей розкол може створити для Путіна можливості для відновлення прокремлівського впливу на європейські країни.

"Мюнхенська конференція показала, що настав трансатлантичний розлад – між США та Європою пролягла прірва, яка почала розширюватися", - зазначають аналітики.

У зв'язку з цим, експерт закликає європейські країни до єдності та протидії агресивним планам Росії.

"І тут у мене одне питання до європейських партнерів України. Ви – Європа, вас 500 мільйонів, невже ви дозволите відновити той радянський вплив на європейські країни, який так хоче отримати Путін? Невже ви віддасте Україну? Невже віддасте країни Балтії і втретеся? Адже потім під прапорами "підгебнених" панів Фіцо, Джорджеску та інших "орбанів" знову відбудеться поділ Європи, як пирога", - наголошує джерело.

Розкол між США та Європою - що відомо

Як повідомляв Главред, з посиланням на експерта Володимира Горбача, Трамп і Путін прагнуть поділити світ між собою. Він зазначає, що глобальний простір зараз переживає процес регіоналізації та розпаду на окремі частини.

Згідно з повідомленням Politico, Трамп і Путін об'єднали зусилля для руйнування Європи. ЗМІ підкреслює, що трансатлантичний альянс ослаблюється, натомість виникає новий союз між США та Росією.

Європа, у свою чергу, різко засудила останні заяви та дії президента США Дональда Трампа і продовжила підтримувати Україну. У відповідь на це президент Володимир Зеленський висловив подяку європейським лідерам за їхню підтримку.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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