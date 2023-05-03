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"Путін повинен віддати наказ": експерт пояснив, коли повністю припиняться обстріли України

Сергій Кущ
3 травня 2023, 11:29 оновлено 3 травня, 11:29
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Деокупації тимчасово захоплених територій недостатньо для припинення обстрілів, впевнений Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, Володимир Путін
Експерт пояснив, коли повністю припиняться обстріли України / скріншот YouTube

Коли російські окупанти вийдуть з тимчасово окупованих Донецької та Луганської області, то ризик обстрілів України буде зберігатися постійно, впевнений керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що після деокупації Путін або будь-хто інший повинен підписати офіційне розпорядження про припинення режиму "СВО" і віддати наказ всім військам, які були в ній задіяні, повернутися до місць постійної дислокації.

"Тобто не просто відвести зброю, а відвезти її за кілька сотень кілометрів від території України, щоб зменшити ризики ураження хоча б артилерійською зброєю. Поки цього не буде зроблено, ризики будуть зберігатися. Більше того, поки цього не буде, росіяни можуть так само підтягувати свою артилерію і обстрілювати південь Херсонщини тощо. Тому, безумовно, в результаті нашої перемоги ми повинні досягти того стану, при якому будуть віддані відповідним російським військам накази відходити", - пояснив експерт.

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Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Також Мусієнко зазначив, що нарощування наших артилерійських можливостей і контрбатарейної боротьби навіть після війни має бути постійним і системним.

"Ми повинні бути готові давати відсіч, якщо вони будуть мати намір нас колись обстріляти, без всяких сумнівів", - підсумував експерт.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Контрнаступ ВСУ

Раніше американський телеканал СNN підкреслював, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз знаходиться на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, які від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Також раніше повідомлялося, що армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити поставки боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел, заявив чеський президент Петро Павло.

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