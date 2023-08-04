Путін більше не керує війною, все тримає одна з груп Кремля - Жданов

Постачання зброї в Україну з Заходу не припинялися, вони, як і раніше, йдуть в рамках графіка, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

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Накази Путіна навряд чи повністю виконуються - Жданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Розв'язана агресором Росією війна проти України не закінчиться в тому випадку, якщо Володимир Путін припинить бути очільником Кремля. Контроль над військовими процесами перехопили чекісти, які зараз розпалюють ситуацію і намагаються примусити Захід просунути завершення війни на основі "перемовин". Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що війна не припиниться в тому випадку, якщо Путін припинить бути президентом держави-окупанта Росії. Путін вже не управляє військовими процесами – він віддає якісь накази, які навряд чи виконуються в повноцінному форматі.

"Сьогодні чекістська мафія управляє процесом, вже не Путін. Путін, може бути, якісь розпорядження дає, але навряд чи вони доводяться до повного виконання. Наприклад, я більше, ніж упевнений, що Путін віддав наказ розправитися і з Пригожиним, і з "Вагнером" (після заколоту)", - вважає Жданов. відео дня

За його словами, саме це угруповання Кремля максимально розпалює обстановку, щоб змусити Захід просунути сценарій "перемовин" задля завершення війни.

"Захід це чудово розуміє", - зазначив експерт.

Також Олег Жданов підкреслив, що в ситуації, що склалася, Україна, як і раніше, отримує озброєння за графіком.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

У Міноборони США зробили прогноз про контрнаступ ЗСУ: згідно з даними Пентагону, армія України проведе важку і тривалу операцію. Штати підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно.

Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман спрогнозував, коли ЗСУ підійдуть до Криму. На думку аналітика, Україна може підійти до Кримського півострова за 3 тижні, якщо вдасться дійти до берегів Азовського моря і перерізати "суходільний коридор" окупантів на півдні.

Умови успішного контрнаступу ЗСУ на південному фронті назвали і журналісти Time. Згідно з оцінками західних фахівців, одна з таких умов – прорив українських військ вглиб "оборони" російських окупантів на південному фронті для ліквідації їхніх захисних ліній.

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