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Путін відповідатиме за злочини "вагнерівців": у МКС готують нові ордери

Юлія Куришко
3 серпня 2023, 13:44 оновлено 3 серпня, 13:48
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Справа депортації українських дітей - не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна.
Путін відповідатиме за злочини 'вагнерівців': у МКС готують нові ордери
Путіну загрожують нові ордери на арешт / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

Як повідомили у Міжнародному кримінальному суді, що російський диктатор Володимир Путін може отримати нові ордери на арешт.

Очільник МКС Пьотр Гофманський повідомив для Голосу Америки, що справа щодо депортації українських дітей - не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. Гофманський сказав, що нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.

"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах, та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - розповів очільник МКС.

відео дня

Справа про воєнні злочини "Вагнера" - одна з тих, які могли б призвести до схожих розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна. Досі до кінця незрозумілий правовий статус цієї приватної військові компанії в Росії. Такі компанії заборонені тамтешнім законодавством, однак РФ використовувала "вагнерівців" разом з регулярною армією у війні проти України.

Окрім того, відомо, що Путін особисто підписував укази про помилування в’язнів, яких у складі "Вагнера" відправляли на війну проти України. А ще диктатор вручав "вагнерівцям" держнагороди. Водночас у червні Путін заявив - якщо у найманців "Вагнера" немає контракту з Міноборони РФ, з боку держави "не виникає і правових зобов'язань" щодо цих бойовиків.

Зв’язок "Вагнера" з органами влади Росії важко довести, зазначила професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись, чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери, чи в ньому було тільки командування групи", - розповіла Меддокс.

Суд в Гаазі для Путіна

Нагадаємо, що Ейдман розкрив плани Росії - Ігоря Гіркіна посадять, Кремль видасть його в Гаагу замість Путіна. Придушення критики - це органічна властивість будь-якої диктатури. І Гіркін перейшов межу, коли образив Путіна, вважає експерт.

Суд почав розслідування підриву Каховської ГЕС. Крім Путіна, суд у Гаазі за мотивами підриву Каховської ГЕС розглядає можливість притягнути до відповідальності силовиків країни-агресора Росії.

Австрія готова заарештувати Путіна і передати його до Гааги. Імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі немає навіть у керівників держав, резонно нагадали в австрійському Міністерстві юстиції.

Більше цікавих новин:

війна в Україні МКС Володимир Путін
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