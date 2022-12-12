Зеленський назвав умову завершення війни та оцінив загрозу ядерного удару РФ

Поки ніхто не може сказати, скільки триватиме війна, вважає президент.

Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна / Офіс президента України

Війна Росії проти України закінчиться, коли вся територія нашої країни буде звільнена від російських загарбників, а захисники вийдуть на міжнародно визнані кордони держави, заявив президент Володимир Зеленський

Таку заяву глава держави зробив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", повідомляє РБК-Україна.

Разом з тим він вважає, що поки ніхто не може сказати, скільки триватиме війна. Глава держави при цьому впевнений, що закінчення війни не передбачає її заморозку.

"Це не означає, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожному будинку. Війна закінчить тоді, коли вся наша земля буде деокупована", - сказав президент.

Загроза ядерного удару РФ

Разом з тим він вважає, що Володимир Путін боїться смерті і любить життя, а тому не готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України.

"Дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід чи щось інше. Це говорить про те, що він боїться смерті і любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", — зазначив президент.

За його словами, окупація Запорізької атомної електростанції — це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.

Зеленський додав: Путін розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити щодо особисто нього "певні кроки".

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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