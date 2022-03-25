Російський окупант "прозрів" і переконує зазомбовану матір: "Немає тут секретних лабораторій"

Солдат РФ почав доводити матері у розмові по телефону, що в Україні немає ядерної зброї і секретних біолабораторій.
Декі російські загарбники уже починають "прозрівати" на війні в Україні, і в телефонних розмовах переконують родичів не вірити у міфи, які поширює російська пропаганда.
Перехоплену розмову такого змісту між російським солдатом, який бере участь у війні проти України, і його матір’ю оприлюднила Служба безпеки України.
Матір повторює сину ніби завчені фрази про те, що російські військові пішли в Україну, щоб нібито "захистити свою країну", "захистити свої кордони", бо Україна нібито хотіла поставити атомну зброю. На що син їй відповідає: "Ти думаєш, Путіну важливий народ? Йому земля потрібна, і все".
Також він спростував популярні в Росії міфи, що нібито в Україні стоять якісь лабораторії, де розробили вірус, від якого помирає худоба в РФ, і де працювали над розробкою коронавірусу.
Такі чутки, в які вірить його матір, син назвав дурницями. Вона почала задумуватися над словами сина, лише коли він почав аргументувати, що в Україні набагато більше домашніх тварин, ніж в Росії, і навіщо українцям щось таке робити у своїх лабораторіях, ризикуючи поставити під удар перш за все свою худобу.
Нагадаємо, список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім’я. ЗСУ знищили на аеродромі у Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
Також раніше повідомлялося, що у Росії депутатка районної ради прямо на засіданні виголосила антивоєнну промову. Депутатка Семилукского районної ради Воронезької області Ніна Бєляєва раптом заявила, що дії влади РФ це "військові злочини".
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