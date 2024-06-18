"Пройдемо, відновимо мир": Кулеба розповів, як Україна змусила нервувати Кремль

Нещодавно проведений Саміт миру у Швейцарії остаточно визначив стретегію України до досягнення миру, що неабияк занепокоїло країну-агресора Росію.

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Обраний шлях України до миру наганяє злість і паніку у Кремлі / Колаж: Главред, фото: МЗС України, flickr

Досягнення миру в Україні буде відбуватися лише в інтересах країни, не дивлячись на тиск третіх сторін. Це, звісно, не влаштовує країну окупантів Росію, однак Путіну не залишають вибору.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулебав ефірі телемарафону, сьогодні лідер агресорки РФ Путін не хоче миру і "немає жодних сигналів про зворотне", тому в України немає місця для поступок окупантам.

Посприяло такій позиції України і проведення Саміту миру. Там було вирішено, що встановлення миру буде будуватися на принципах міжнародного права, статуту ООН та інтересах України.

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"Це не простий процес, я не буду цього приховувати, в нас попереду важкий шлях. Але важливо, що ми йдемо саме цим шляхом. Не шляхом поступок агресору під тиском третіх сторін, а шляхом просування і жорсткого захисту своїх національних інтересів", – підкреслив Кулеба.

Він додав, що Формула миру була "зацементована" у Швейцарії і через це зараз "дуже нервуються у Кремлі. Хоча вона передбачає непростий шлях до миру, однак відновити його Україні, на думку міністра, точно вдасться.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Заяви після Саміту миру у Швейцарії

Нагадаємо, на наступний прогнозований Саміт миру, який стосуватиметься шляху закінчення війни в Україні, можуть запросити представників Росії. Зокрема, представникам країни-агресорки можуть передати план, який Україна напрацювала спільно з іншими країнами на саміті.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що з'ясувують інформацію щодо відкликання підписів Іраком та Йорданією під декларацією Саміту миру. Україна буде зв'язуватись із Швейцарією для уточнення списку підписантів декларації Глобального саміту миру.

У США заявили, що умови припинення війни, які озвучив Володимир Путін, зокрема щодо роззброєння України та передачі під контроль Росії кількох її областей суперечать здоровому глузду та статуту ООН.

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